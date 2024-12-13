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Bursa Adliyesi'nde duruşma salonunda silahlı saldırı! 2 ölü, 2 yaralı

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Bursa Adliyesi'nde duruşma salonunda silahlı saldırı düzenlendi. Müştekinin babası tarafından açılan ateş sonucunda ilk belirlemelere göre kurşunların isabet ettiği 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Bursa Adliyesi'nde duruşma salonunda silahlı saldırı düzenlendi. İlk belirlemelere göre saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

SALDIRGAN MÜŞTEKİNİN BABASI

Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinin eğlence yerinde 23 Eylül 2023'te çıkan, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili Mertcan A. ve babası Köksal A.'nın tutuklu yargılandığı davanın ikinci duruşması, Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı. Bursa Adalet Sarayı'ndaki duruşmada sanık avukatının beyanları alınırken, geçen yıl yaşanan kavgada yaralanan ve olayın ardından tekerlekli sandalyeyle yaşamını sürdüren Tolga E.'nin (21) bulunduğu taraftan sanıklara doğru silahla ateş açıldı. Bunun üzerine salondakiler dışarı kaçtı.

2 ÖLÜ, 2 YARALI

Tolga E.'nin babası Kemal E. tarafından gerçekleştirildiği iddia edilen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Bursa Adliyesi'nde duruşma salonunda silahlı saldırı! 2 ölü, 2 yaralı

ZANLI GÖZALTINDA

Zanlı Kemal E. güvenlik güçlerince gözaltına alındı. Silahın, tekerlekli sandalyeyle duruşma salonuna sokulmuş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

ADLİYE BİNASI BOŞALTILDI

İhbarla adliye binasına çok sayıda ambulans ve takviye ekip sevk edilirken, adliye binası boşaltıldı.

Bursa Adliyesi'nde duruşma salonunda silahlı saldırı! 2 ölü, 2 yaralı
Kaynak: AA / Mahmut Ekinci - Güncel
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Yorumlar (57)

Haber YorumlarıJokerAllame:

adliyeye nasıl nasıl giriyor ? bu nasıl güvensiz ülke akkkepe

Yorum Beğen225
Yorum Beğenme227
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Haber YorumlarıVEFA:

Bir dava onlarca yıl sürer, insanlar adalete olan güvenini kaybederse olacağı, varacağı bu. Memleketin meseleleri hepten öksüz, yetim kaldı!..

Yorum Beğen249
Yorum Beğenme16
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Haber Yorumlarıcoder:

Bazı mallar iktidarı suçluyor.Millet düz yolda ayağı takılsa iktidar diyor.Az akıllı olan insan ki şunu düşünür tabi imanı ve inancı olan insanlar için diyorum.Düz yolda yürürken ayağı takılıp düşen insan kime ne yaptım deyip kendini bir sorgular.Ama zerre kadar beyni olmayan insancıklar var toplumda.Bazilarida gelmiş yorum yapıyor.Ne topluma ne de kendine faydasız insancıklar için yazdım.Üzerine alınanlar hariç.??

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Haber YorumlarıOrhan Hacıalioğlu:

İçeriye nasıl girdiniz silahlı olarak

Yorum Beğen250
Yorum Beğenme5
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Haber Yorumlarıbagıran adam:

Akp ülkeyi batırdı. Adaletin olmadığı ülke olduk

Yorum Beğen161
Yorum Beğenme87
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Haber YorumlarıMutlu Sutcu:

Bizi donumuza kadar ararken silah nasıl kimler tarafından içeri sokuluyor anlaşılır gibi değil. Pes doğrusu.

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Haber YorumlarıÖzgür Yurtseven:

Ülkenin haline bak

Yorum Beğen113
Yorum Beğenme11
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Haber YorumlarıFuat Gençoğlu:

Cımbızla girmek imkansız olan yere???? Kimler yardım etmiş bakalım

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Haber Yorumlarıosman baglar:

bugün beni adliye çevresi diye sabah sivil polisler gbt yaptı ama içeriden haberlerimi mi Yok

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Haber YorumlarıOyunlu Yumurcaklar:

öyle bir mahkemeki hakimin kendisi şahit ??

Yorum Beğen61
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