Bursa Adliyesi'nde duruşma salonunda silahlı saldırı! 2 ölü, 2 yaralı

Bursa Adliyesi'nde duruşma salonunda silahlı saldırı düzenlendi. İlk belirlemelere göre saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

SALDIRGAN MÜŞTEKİNİN BABASI

Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinin eğlence yerinde 23 Eylül 2023'te çıkan, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili Mertcan A. ve babası Köksal A.'nın tutuklu yargılandığı davanın ikinci duruşması, Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı. Bursa Adalet Sarayı'ndaki duruşmada sanık avukatının beyanları alınırken, geçen yıl yaşanan kavgada yaralanan ve olayın ardından tekerlekli sandalyeyle yaşamını sürdüren Tolga E.'nin (21) bulunduğu taraftan sanıklara doğru silahla ateş açıldı. Bunun üzerine salondakiler dışarı kaçtı.

2 ÖLÜ, 2 YARALI

Tolga E.'nin babası Kemal E. tarafından gerçekleştirildiği iddia edilen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı bildirildi.

ZANLI GÖZALTINDA

Zanlı Kemal E. güvenlik güçlerince gözaltına alındı. Silahın, tekerlekli sandalyeyle duruşma salonuna sokulmuş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

ADLİYE BİNASI BOŞALTILDI

İhbarla adliye binasına çok sayıda ambulans ve takviye ekip sevk edilirken, adliye binası boşaltıldı.