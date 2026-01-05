Haberler

Burs ve öğrenim kredileri 6 Ocak'ta öğrencilerin hesaplarına yatmaya başlayacak

Güncelleme:
GENÇLİK ve Spor Bakanlığı (GSB), belirlenen yeni tutardaki burs ve öğrenim kredilerinin 6 Ocak tarihi itibariyle öğrencilerin hesaplarına yatmaya başlayacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından 2026 yılı GSB burs ve öğrenim kredisi rakamlarını yüzde 33 oranında yükselttiklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversite öğrencilerine yönelik yaptığı açıklamada, lisans öğrencilerine 4 bin TL, yüksek lisans öğrencilerine 8 bin TL, doktora öğrencilerine ise 12 bin TL burs ve kredi ödeneceğini söyledi. Gençlik ve Spor Bakanlığı, yükseltilen burs/kredilerin, 6 Ocak itibarıyla öğrencilerin hesabına yatmaya başlayacağını duyurdu. Ocak ayının 6'sı ile 10'u arasında öğrencinin T.C. kimlik numarasının son rakamına göre bankaya yatırılacak zamlı burs ve krediler, bu tarihlerden itibaren Ziraat Bankası hesabı üzerinden kullanılabilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
