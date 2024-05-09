Büro Memur-Sen, Ticaret Bakanlığı'nın kılık ve kıyafet yönetmeliğine dava açtı

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, Ticaret Bakanlığının taşra teşkilatındaki personeline yönelik yayımladığı kılık ve kıyafet yönetmeliğindeki bazı maddelere ilişkin yürütmenin durdurulması ve iptali için dava açtıklarını bildirdi.

Yazgan, yaptığı yazılı açıklamada, "Ticaret Bakanlığı Taşra Teşkilatı Personeli Kılık ve Kıyafet Yönetmeliği"nin 27 Nisan'da Resmi Gazete'de yayımlandığını anımsattı.

Yönetmeliğin bazı bölümlerinin kanunlara aykırı olduğunu belirten Yazgan, bu kısımların yürütmesinin durdurulması ve iptal edilmesi istemiyle dava açtıklarını bildirdi.

Yazgan, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'yi özgürleştirmeye çalışırken, halen kılık ve kıyafete, kolyeye, küpeye, bıyık boyuna, sakala takılmayı anlamakta zorlanıyoruz. Kamudaki başörtüsü yasağının kaldırılması için imza toplayan, bu özgürlüğün yolunu açan sendika ve konfederasyon olarak, bürokratların geçmişin yasaklarına özlem duyarak böyle adımlar atmasını kabul etmiyoruz."