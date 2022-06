Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yazgan: "Temmuz Zammına Ek Olarak Memura Bir Aylık Fazla Maaş Verilsin" - Haberler

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, "Yaşanan mağduriyetin giderilmesi için temmuz zammına ek olarak kamu görevlilerine fazladan bir aylık maaş ödemesi daha yapılmalıdır" dedi.

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) mayıs ayı enflasyon rakamlarıyla ilgili açıklama yaptı. Döviz kuru ve enflasyon oranlarındaki artışın toplu sözleşme ile elde edilen kazanımları yok ettiğini belirten Yazgan, "Kamu görevlileri ekonomik koşullar nedeniyle aylardır kemer sıkıyor ancak artık sıkılacak kemer kalmadı" ifadelerini kullandı.

"TEMMUZ AYINDA MEMURUN ALACAĞI ZAM YÜZDE 35'E ULAŞTI"

Ocak-Haziran 2022 dönemi maaş artışının yüzde 7,5 olarak belirlenirken, 5 aylık süreçte açıklanan enflasyon farkının şimdiden yüzde 26'lar seviyesine ulaştığına dikkat çeken Yazgan, ortalama maaş alan bir memurun bir aylık maaşının buharlaştığını, bu durumun 6 ay çalışan memura 5 ay maaş ödenmesi anlamına geldiğini belirtti. Aylık ve ücretlerdeki gerilemenin artarak devam ettiğine ve kamu görevlilerinin her geçen gün alım gücünün düştüğüne işaret eden Yazgan, "Mayıs ayıyla birlikte temmuzda kamu görevlilerinin alacağı zam oranı yüzde 35'e ulaşmıştır. Haziran enflasyonuyla birlikte bu miktar daha da artacaktır" dedi.

"EN AZ 1 AYLIK MAAŞ ÖDEMESİ DAHA YAPILMALI"

Temmuz ayında yapılacak zammın geçmiş 6 aydaki kayıpları karşılamayacağını kaydeden Yazgan, "Yaşanan mağduriyetin giderilmesi için Temmuz zammına ek olarak kamu görevlilerine fazladan 1 aylık maaş ödemesi daha yapılmalıdır" dedi.

"ACİLEN EŞEL MOBİL SİSTEMİNE GEÇİLMELİDİR"

Enflasyonun tıpkı 90'lı yıllardaki gibi çok yüksek seyrettiğine dikkat çeken Yazgan, şu görüşleri dile getirdi:

"Artık çalışanlara ocak ve temmuz dönemlerinde enflasyon farkını da dikkate alarak zam yapılması reel kayıpları telafi etmiyor. Bu nedenle kayıpların önlenmesi için her ay maaşlara zam yapılması gerekiyor. Özellikle 2000'lerin başında yüksek enflasyon dönemlerinde kamu görevlilerinin reel ücretlerini korumak bakımından farklı bir yöntem izlenmiştir. Enflasyon oranlarındaki kümülatif artışın kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde ocak ayında yapılan artış oranını aştığı aydan geçerli olmak üzere maaşlara her ay zam yapılmıştır. Yani enflasyon farkı almak için temmuz ayını beklemeye gerek kalmaksızın maaşlardaki reel gerileme önlenmiştir. Eşel mobil olarak bilinen bu sistemle, satın alma gücünü koruyabilmek için aylık ve ücret artışlarının enflasyondaki artışı dikkate alınarak kendiliğinden ayarlanmasına imkan sağlanmıştır. Bu nedenle mevcut durumda da vakit kaybetmeden Eşel mobil sistemine geçilmeli. Ocak ve temmuz ayları beklenmeden geçmişte uygulandığı gibi refah payı da eklenerek gerekirse her ay aylık ve ücretlerde artış sağlanmalıdır."

ANKA / Güncel