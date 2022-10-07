Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yazgan:  Memurlarımız Artık Sefertası ile Yemek Götürme Dönemlerine Geldi

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, memurlara verilen yemek ücreti desteğinin artırılması gerektiğini belirterek “Şu andaki rakamları değerlendirdiğimizde, bu rakamların güncellenmesi şart hale geldi. Rakamlar çok komik düzeyde. Memurlarımız artık sefertası ile yemek götürme dönemlerine geldi” dedi.

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, memurlara verilen yemek ücreti desteğinin artırılması gerektiğini belirterek "Şu andaki rakamları değerlendirdiğimizde, bu rakamların güncellenmesi şart hale geldi. Rakamlar çok komik düzeyde. Memurlarımız artık sefertası ile yemek götürme dönemlerine geldi" dedi.

Yusuf Yazgan, bugün yaptığı yazılı açıklamada, memurlara ödenen yemek ücreti desteğinin bu yıl günlük 2 lira ile 10 lira arasında değiştiğini anımsattı. Yazgan, şunları kaydetti:

"MEMURLARIMIZ ARTIK SEFERTASI İLE YEMEK GÖTÜRME DÖNEMLERİNE GELDİ"

"Şu andaki rakamları değerlendirdiğimizde, bu rakamların güncellenmesi şart hale geldi. Rakamlar çok komik düzeyde. Memurlarımız artık sefertası ile yemek götürme dönemlerine geldi. Memurlarımıza, yemekhanesi olan, yemek çıkan yerlerde devlet, yemek ücreti katkısı veriyor. Bu katkı 2 lira ile 10 lira arasında. Bugünkü enflasyon rakamlarıyla bu ücretler komik bir ücret haline geldi. Bugün 2 liraya, 10 liraya sakız alınır, simit alınır ama memur öğle saatlerinde karnını doyuramaz.

Yalnızca yemekhanesi olan kurumlarda devlet katkısı var. Yemek çıkmayan 900 ilçe ve illerdeki birçok kurumda bu katkı bulunmamakta. Memur yemek katkı ücretinin 70 ila 80 liralara yükseltilmesi gerekiyor. Şuan verilen destekle (2-10 TL) memurun karnını doyurması mümkün değil. Konuyla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'le görüşme gerçekleştirdik. Rakamın güncellenmesi gerektiğini Memur-Sen Genel Başkanı'mızla birlikte Bakan'ımıza ilettik. Kendisi de not etti."