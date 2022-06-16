Büro Memur-Sen'den 3600 Ek Gösterge Düzenlemesine Karşı Eylem Kararı

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, "3600 ek gösterge düzenlemesini mevcut haliyle kabul etmediğimizi bir kez daha tekrarlıyor ve Büro Memur-Sen olarak tam gün iş bırakma dahil geniş kapsamlı bir eylem planını bugün hayata geçiriyoruz. Meclis aşamasında taleplerimizin karşılanmaması durumunda ise eylemlerimiz artarak devam edecek" dedi.

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, yazılı açıklama yaparak; "eksik ve kapsayıcılıktan uzak" olarak nitelendirdiği 3600 ek gösterge düzenlemesine karşı iki aşamalı eylem kararı aldıklarını duyurdu. Buna göre, farkındalık yaratmak amacıyla tüm kurumlarda bugün mesai bitimine müteakip 1 saat (3600 saniye) süreyle görev yerini terk etmeme, yarın da 1 saat erken işi bırakma eylemi yapılacak. Sendika, 22 Haziran'da ise tam gün iş bırakarak 81 ilde eş zamanlı basın açıklaması yapacak. Yazgan, "Biz işimizi de aşımızı da seviyoruz. İşimize de aşımıza da sahip çıkıyoruz" dedi.

Büro-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan'ın açıklaması şöyle:

"6 Haziran'da kamuoyuna açıklanan ek gösterge düzenlemesi, büro, bankacılık ve sigortacılık hizmet kolunda görev yapan kamu personelinin taleplerini karşılamamıştır. Kamuoyuna bir müjde olarak duyurulan 3600 ek gösterge düzenlemesi, devlete yıllarını vermiş adli, idari, mali ve benzeri kadrolarda önemli görevler üstlenmiş ve üstlenmekte olan kamu görevlilerini derinden yaralamıştır.

Bazı unvanlardaki iki yıllık yükseköğrenim mezunları dahi 3600 ek gösterge kapsamına alınmıştır. Ancak bu unvanlar dışındaki 4 yıllık yükseköğrenim mezunlarının ek göstergesi 2800'de kalmıştır. 4 meslek grubunun yüzünü güldüren düzenlenme, büro hizmet kolu ve genel idari hizmetler sınıfı için büyük bir hüzne dönüşmüştür. Yani 3600 düzenlemesiyle dağ fare doğurmuştur! Ek gösterge düzenlemesi mevcut haliyle bizler için hüsrandır ve kabul edilemez.

"YILLARCA GÖREV YAPAN MEMURLAR 3600 KAPSAMI DIŞINDA BIRAKILDI"

Düzenleme ile il müdür yardımcısı, şube müdürü, yazı işleri müdürü, merkez müdürü, ilçe müdürü, şef gibi idari kadrolarda yıllarca görev yapanlar 3600 kapsamı dışında bırakılmıştır. Buna karşılık yakında zamanda yeniden faaliyete geçen ve hizmetlerini takdirle karşıladığımız bekçi kadrosunda çalışanlara 3600 ek gösterge verilmiştir. Ek göstergelerde her unvan için 600 puan artırıma gidilmesi kolaycı ve toptancı bir yaklaşımdır.

Büyük bir kısım kamu görevlisinin emekli aylığında 118 TL artış sağlanırken 3600'den yararlananlar için bu artış 1234 TL olmuştur. Tazminat yansıtma oranlarındaki değişiklik iki grubun emekli aylığı arasında 10 kat bir fark ortaya çıkarmıştır. Büro Memur-Sen Genel Başkanı olarak kurumlarda çalışma barışının bozulmaması, hizmet kalitesinin düşmemesi adına Cumhurbaşkanımıza ve milletvekillerimize çağrıda bulunuyorum.

"EK GÖSTERGELER YENİDEN BELİRLENMELİ"

Ek göstergeler genel yetkili sendika Büro Memur-Sen'in teklifleri doğrultusunda yeniden belirlenmeli. Yardımcı hizmetler sınıfına 1. derecede 3000, diğer hizmet sınıflarına ise 1. derecede en az 3600 ek gösterge verilmelidir. 3600 ek gösterge düzenlemesini mevcut haliyle kabul etmediğimizi bir kez daha tekrarlıyor ve Büro Memur-Sen olarak tam gün iş bırakma dahil geniş kapsamlı bir eylem planını bugün hayata geçiriyoruz. Meclis aşamasında taleplerimizin karşılanmaması durumunda ise eylemlerimiz artarak devam edecek."

ANKA / Güncel