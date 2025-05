Büro Emekçileri Sendikası'ndan TÜİK'e Sert Eleştiriler

(ANKARA) – Büro Emekçileri Sendikası, Türkiye İstatistik Kurumu'nun Nisan 2025 yıllık enflasyon verilerine ilişkin TÜİK önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamada, TÜİK'in gerçek verileri yansıtmadığı belirtilirken, "Rakamlar sahte, yoksulluk gerçek", "TÜİK elini cebimizden çek" sloganları atıldı.

Büro Emekçileri Sendikası (BES), Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Nisan 2025 yıllık enflasyon verilerini açıklamasına ilişkin bugün TÜİK önünde bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamaya BES Genel Başkanı Özer Avanaş, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu MYK Üyesi Bahadır Bendircioğlu ve BES Ankara 2 Nolu Şube Başkanı Mustafa Çınar katıldı. Açıklama sırasında "Rakamlar sahte yoksulluk gerçek", "TÜİK elini cebimizden çek" sloganları atıldı.

"Bu ülkedeki yoksulluğun derinleşmesine sebep olan ücret politikalarıdır"

Açıklamada konuşan BES Genel Başkanı Özer Avanaş şunları söyledi:

"Bugün bütün Türkiye'de bir kez daha TÜİK'in bizlere, emeklilere, bu ülkenin asgari ücretlilerine ve yoksullara dayattığı bu sahte enflasyon verilerine ilişkin açıklama yapıyoruz. Bugünlerde siyaseti meşgul eden bir konu var. Turpun büyüğü diye bir kavram kullanılıyor. Bu ülkedeki asıl turpun büyüğü TÜİK'in bu ülkedeki yoksulluğu arttırıcı politikalarıdır. Bu ülkedeki yoksulluğun derinleşmesine sebep olan ücret politikalarıdır. Asıl turp bu ülkedeki söz verildiği halde kamu emeklilerine verilmeyen seyyanen zamlardır. Asıl turp 3 bin 600 ek göstergenin yapılmamasıdır söz verildiği halde, asıl turp mülakat haksızlığına son verilmemesi ve dahasıdır. TÜİK'in iktidarla işbirliği içinde bu ücret politikalarına bu düşük enflasyon veri açıklamalarına devam etmesidir."

"Bu rakamları gerçeğin dışında açıklamak, halkı yanıltmak tam bir ihanettir"

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu MYK Üyesi Bahadır Bendircioğlu şu ifadeleri kullandı:

"Bugün yine bir enflasyon rakamı açıklandı. Bu rakamları gerçeğin dışında açıklamak, halkı yanıltmak tam da bir ihanettir. Bugün ihanetin bir belgesi daha açıklandı. Her gün soframızdan ekmeğimizin azar azar kesilmesine bir enflasyon rakamıyla daha karşı karşıyayız. Bu ihanet belgesinin ortakları da var. Yedi toplu iş sözleşmesidir masaya yetkili konfederasyon olarak oturan ancak her bir imzaladığı ya da danışıklı dövüşle Cumhurbaşkanlığının atadığı hakem heyetine yollayan yandaş sendika da bu ihanetin ortaklarından birisidir. Tam bir ihanet şebekesi ile karşı karşıyayız. Enflasyon hırsızı her gün ekmeğimizi daha da küçültürken bu sahte rakamlarla bu hırsızlığa, bu ihanete ortak olanlar da halk nezdinde hak ettiği yeri bulacaklardır. Bu ihanetten kurtulmanın tek yolu vardır. Bu iktidardan, bu yoksulluktan, bu açlık düzeninden memnun olmayan emekçilerin, emeklilerin, asgari ücretlilerin, gençlerin, kadınların ortak zeminde bir mücadele yürütmesinden başka bir yolu yoktur."

"TÜİK'e, gerçek rakamları açıklamalarını bir kez daha hatırlatıyoruz"

BES Ankara 2 Nolu Şube Başkanı Mustafa Çınar ise şöyle konuştu:

"TÜİK'in enflasyon sepetinde yer alan gıda fiyatlarını ısrarla saklamasının ardında biz kamu emekçileri, emekliler ve asgari ücretlilerin elde ettiği gelirlerin düşük tutulması gerçeğinin yattığını sağır sultan bile bilmektedir. Her ne kadar kurum yetkilileri bunun standart bir uygulama olduğunu iddia etmiş olsalar da verileri açıklamamanın iktidarla işbirliği içinde yapıldığı bilinmektedir. İlgili yetkililerin 2022'den beri açıklamaktan imtina ettikleri gıda fiyat verilerini düzenli bir şekilde kamuoyu ile paylaşmaya ve piyasada oluşan gerçek veriler üzerinden enflasyon oranlarının açıklamaları gerektiklerini kendilerine bir kez daha hatırlatıyoruz. Aksi takdirde iktidarla birlikte bizleri yoksullaştırmak üzere veri paylaşmamalarını sürekli teşhir edeceğimizi ve kanunun kendilerine verdikleri yetkileri kötüye kullandıkları gerekçesiyle haklarında suç duyurusunda bulunacağımızı ve haklarımızı aramaya devam edeceğimizi beyan ediyoruz."