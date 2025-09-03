Büro Emekçileri Sendikası: 'Bağımsız Bir Yargı Sistemi İçin Mücadele Etmeye Devam Ediyoruz'

(İZMİR) - Büro Emekçileri Sendikası (BES), İzmir Bölge Adliye Mahkemesi önünde yaptığı açıklamada, artan iş yükü, ekonomik kayıplar ve yargı sistemindeki bağımsızlık sorunlarına dikkati çekti.

BES üyeleri, uzun süredir karşılık bulmayan taleplerine dikkati çekmek ve adalet sisteminin bağımsızlığını savunmak amacıyla İzmir Bölge Adliye Mahkemesi önünde bir araya geldi. Yeni yargı yılının başlamasıyla birlikte düzenlenen basın açıklamasında, sendika adına konuşan Fatma Arslan, yargı emekçilerinin ekonomik koşullarının giderek kötüleştiğini, iş yükünün arttığını ve adalet sistemine olan güvenin zedelendiğini vurguladı.

"Memur-Sen'i ve Kamu Sen'i protesto ediyoruz"

Arslan, 8'inci Dönem Toplu Sözleşme sürecinde kamu emekçilerinin yine yoksulluğa ve belirsizliğe mahküm edildiğini belirtti. Toplu sözleşme masasında yer alan Memur-Sen ve Kamu-Sen'i "iktidarın aparatı" olmakla eleştiren Arslan, bu sendikaların kamu işvereniyle işbirliği yaparak emekçilerin haklarını gasp ettiğini ifade etti.

Görüşmelerde elde edildiği iddia edilen kazanımların önceki sözleşmelerde zaten yer aldığını söyleyen Arslan, şunları söyledi:

"Kamu emekçileri ve emeklileri bir kez daha 'cek' 'cak'lara feda edilmiştir. Buradan bir kez daha kamu işvereni eliyle bizlere toplu sözleşme masasında yoksulluğu ve sefaleti dayatan iktidara ve onun aparatı olarak varlıklarını sürdüren Yetkilendirilmiş sendika olan Memur-Sen ve suç ortağı olan Kamu-Sen'i protesto ediyoruz. Yoksulluğun derinleştiği ve kalıcı hale geldiği dönemlerin en karakteristik özelliği adalet duygusu zayıflar ve herkes kendi yargısını dağıtmaya başlar. Böylesi durumlarda toplumda en çok yargıya olan güven zayıflar. Tıpkı içinden geçtiğimiz bu süreçte, yapılan saha çalışmalarında en az güvenilen kurumların başında yargı kurumunun çıkması gibi. Oysaki bizler biliyoruz ki bunun müsebbibi yargı emekçileri değildir."

"Yolsuzluk, hukuksuzluk birbirini izlemektedir"

Yoksullaşmanın bireysel değil toplumsal olduğunu ifade eden Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Toplumdaki adalet duygusunun suç işleme potansiyelini artırmakta ve yargı emekçilerinin iş yükü her geçen gün daha fazla artmaktadır. Keza, bu ihtiyacı karşılamak üzere, sürekli icra daireleri, yeni kurulmaya, yeni adliye binaları açılmaya devam etmektedir. Bir toplumun başına gelecek en büyük felaketlerin başında hiç kuşku yok ki, o toplumdaki adalet duygusunun zayıflaması, ortadan kalkmasıdır. Bugün yaşanan temel sorun tam da budur. Adalet duygusunun ortadan kalkması tam anlamıyla kötülüklerin zincirlerinden kurtulması, yaşamı kabusa dönüştürmesidir. Demokratik toplumlarda uzun yıllar yaşanmayacak hukuksuzluklar ne yazık ki ülkemizde her gün; hatta aynı gün içinde birden fazla hukuksuzluğa tanıklık etmekteyiz. Ülkede adeta zincirleme yolsuzluk, hukuksuzluk hikayeleri birbirini izlemektedir."

Yargı bağımsızlığının kaybedildiğini vurgulayan Arslan, "Toplumda adalet duygusunun ortadan kalkmasının en temel nedeni olan yargı sisteminin bağımsızlığını kaybetmesidir. Keza periyodik olarak çıkarılan yargı paketleri dava sayılarındaki artış ve yıllarca süren dava süreçleri yargı emekçilerinin çalışma hayatını kabusa çevirmiş durumda. Ağır iş yüküne eşlik eden yoğun mobbing, bir yanda keyfi olarak açılan soruşturmalar, mesai kavramı gözetmeksizin çalışmaya zorlanan yargı emekçilerini bunalıma sürüklemektedir" dedi.

"Haklı mücadelemize devam ediyoruz"

Yeni yargı yılı açılırken taleplerini sıralayan Fatma Arslan, sözlerini şöyle tamamladı:

"'2009 yılından bu yana Yargı Emekçilerinin ekonomik haklarında hiçbir ilerleme sağlanmamıştır. Aksine var olan havuz paralarının kaldırılması, iyileştirme olarak verilen fazla mesai ödemelerinin kesilmesi, ulaşım paralarının sadece Ankara, İstanbul ve İzmir'le sınırlandırılması gibi uygulamalarla ekonomik kayıpları artmıştır. Bu nedenle yargı emekçilerinin insanca yaşayacakları bir ücret için öncelikle ekonomik kayıpları giderilmelidir. Ayrım yapılmaksızın, tüm yargı emekçilerine mesai ücreti ödenmesi sağlanmalıdır. Ulaşım ücretleri ayrımsız her ilde verilmelidir. Havuz paralarının ile ilgili yargı emekçilerinin lehine olacak şekilde düzenleme yapılarak ödenmesine tekrar başlanmalıdır. Mobbinge maruz kalan personelin durumunun değerlendirilmesi, mobbingin önlenmesi amacıyla kurumlarda bir kurul oluşturulmalı, mobbing uygulayan amire yaptırım uygulanması için düzenleme yapılmalıdır. Cumhurbaşkanlığı'nın Kreş genelgesinin gereği yapılmalı ve her işyerine kreş ve bebek bakım odaları açılmalıdır. Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları periyodik olarak açılmalı, yapılacak sınavlarda yazılı sınav notları esas alınarak, mülakat haksızlığına son verilmelidir. İllerdeki komisyonlar kaldırılmalı ve yargı emekçilerinin özlük hakları ve atamaları yönünden Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'ne bağlanmalıdır. Büro Emekçileri Sendikası olarak yargı emekçilerinin taleplerinin karşılanması ve bağımsız bir yargı sistemi için mücadele etmeye devam ediyoruz. Tüm yargı emekçilerini bu haklı mücadelemize sahip çıkmaya çağırıyoruz."