Burnaby Belediyesi'nden Çin Kökenli Kanadalılara Özür

OTTAWA, 17 Kasım (Xinhua) -- Kanada'nın Burnaby kenti, Çin kökenli Kanadalılara "geçmişte uygulanan ayrımcılık" nedeniyle özür diledi. Kentin Çin kökenli Kanadalıları etkileyen ayrımcı yönetmelikleri de yürürlükten kaldırıldı.

Burnaby Belediye Başkanı Mike Hurley cumartesi günü yaptığı açıklamada, "Burnaby kenti adına, Çin kökenli insanlarımızın geçmişte ayrımcılığa maruz kaldığını kabul ediyor ve bu ayrımcılıktan dolayı özür diliyorum" dedi.

Hurley, "Bugün Burnaby belediye yönetimi ve seçilmiş yetkililerinin 1892 ile 1947 yılları arasında işledikleri tarihi yanlışlar ve sürdürdükleri sistematik ırkçılığa ışık tutuyor ve kentimizin tarihindeki bu karanlık dönemin bir daha asla tekrarlanmamasını sağlama sözü veriyoruz" diye konuştu.

Çin kökenli insanları hedef alan geçmişteki ayrımcı politika ve eylemleri kınadıklarını belirten Hurley, bu insanların kentin ortak tarihine yaptıkları katkıları tanımaya kararlı olduklarını ifade etti.

1892 ile 1947 yıllarında yürürlüğe konulan üç ana ayrımcı yönetmelik de cumartesi günü resmen yürürlükten kaldırıldı.

Kentin uzlaşı çalışmalarında önemli rol oynayan Burnaby Meclis Üyesi James Wang da, "Bu özür, kent yönetimi ile Çinli topluluk arasında yıllarca süren işbirliğinin sonucu. Bu uzlaşı sürecinde birçok tarihi ayrımcı politikayı da keşfettik" dedi.

Wang, "Son 2 yıl içinde bu özrün, etkilenen ailelerin ihtiyaçlarını gerçekten karşılaması için bir danışma grubu kurduk ve 100'ün üzerinde topluluk etkinliği düzenleyerek geri bildirim topladık" diye konuştu.

2005 yılından bu yana Kanada federal hükümeti, British Columbia eyalet yönetimi ve Vancouver kent yönetimi de Çin kökenli Kanadalılara karşı geçmişte uygulanan ayrımcılık için özür dilemiş bulunuyor.