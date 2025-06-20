Burkina Faso, Rusya ile Nükleer Enerji Santrali İçin Anlaşma İmzaladı

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Burkina Faso, Rusya'nın nükleer enerji kuruluşu Rosatom ile topraklarında nükleer enerji santrali kurmak amacıyla hükümetlerarası bir anlaşma imzaladı. Anlaşma, santralin inşası sürecinin başlangıcını simgeliyor.

Burkina Faso, topraklarında nükleer enerji santrali kurmak için Rusya ile anlaşma imzaladı.

Rusya'nın "Davos'u" olarak bilinen, bu yıl 28'incisi düzenlenen St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda (SPIEF), Burkina Faso Enerji ve Maden Bakanı Yacouba Zabre Gouba ile Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom Genel Direktörü Aleksey Likhachev, Burkina Faso'da nükleer enerji santrali inşasına ilişkin hükümetlerarası anlaşmaya imza attı.

Burkina Faso Enerji ve Maden Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, anlaşmanın, nükleer enerji santralinin kurulmasında önemli bir eşik olduğu bildirildi.

Anlaşmanın ardından Rus tarafından, özellikle Rosatom'dan, teknik ve mali teklif sunmasının beklendiği, bu teklifin Burkina Faso tarafından değerlendirileceği kaydedildi.

Bu sürecin sonunda da santralin inşasına ilişkin teknik detay ve uygulanabilirliğe dair müzakerelerin başlatılacağı belirtildi.

Burkina Faso Cumhurbaşkanı İbrahim Traore, 29 Temmuz 2023'te yaptığı açıklamada, ülkesinin Rusya ile sivil amaçlı nükleer enerji santrali kurmak istediğini duyurmuştu.

Kaynak: AA / Fatma Esma Arslan Özdel - Güncel
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