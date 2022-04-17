Burkina Faso ordusu 3 bin asker istihdam edecek

Burkina Faso ordusunun, terörle etkin mücadele için 3 bin asker istihdam edeceği bildirildi.

Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 4-31 Mayıs'ta, 2 bin askerin planlanan şekilde, 1000 askerin de özel istihdam kapsamında işe alınacağı duyuruldu.

Açıklamada, askerlerin ülkedeki 13 bölgenin başkentinden seçileceği de kaydedildi.

Sahel'deki komşusu Nijer ile 2015'ten bu yana terör saldırılarının hedefi olan Burkina Faso, bir süredir terörle etkin mücadele için muharip asker sayısını artırmak istiyordu.

Burkina Faso'da 24 Ocak'ta yönetime el koyan, ardından Cumhurbaşkanı seçilen Yarbay Paul-Herni Damiba da son 3 yılda emekliliğe ayrılan askerlerin bir kısmını geri çağırmıştı.

Darbeye neden olan terörle mücadele sorunu

Burkina Faso, ordusunda 15 bin ila 20 bin askerin bulunduğu ve bunların yarısının da sahada görev yaptığı biliniyor.

Ordudaki ekipman ve tecrübe eksikliği, DEAŞ, El Kaide ve Boko Haram gibi uzun yıllardır Sahel'de terör saldırısı düzenleyen gruplarla mücadeleyi zorlaştırıyor.

Bu örgütlerin düzenlediği saldırılarda sivillerin yanı sıra çok sayıda güvenlik gücü de hayatını kaybediyor.

Kasım 2021'de ülkenin Inata bölgesine düzenlenen saldırıda 53 jandarmanın hayatını kaybetmesi ülkede ciddi tartışmalara neden olmuş ve 24 Ocak 2022'deki askeri darbeye giden süreci başlatmıştı.

Devrik lider Christiane Kabore yönetimi terörle mücadelede başarısızlıkla suçlanmış ve ülke çapında Kabore'nin istifasını talep eden birçok eylem düzenlenmişti.

Saldırıda hayatını kaybeden askerlerin uzun süredir aynı mevzide bekletildiği, yiyeceklerinin bittiği ve karınlarını doyurmak için avlanmak zorunda kaldıklarının ortaya çıkması ise ülkede infiale yol açmıştı.

Yarbay Damiba liderliğindeki bir grup asker, ülkedeki kötü gidişat nedeniyle 24 Ocak 2022'de yönetime el koymuştu.