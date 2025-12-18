Haberler

Burkina Faso'da gözaltına alınan 11 Nijeryalı askeri personel serbest bırakıldı


Nijerya Hava Kuvvetlerine ait uçakta gözaltına alınan 11 askeri personel, Burkina Faso'daki askeri yönetimin lideri ile yapılan görüşmenin ardından serbest bırakıldı. Olay, Burkina Faso'nun hava sahasına izinsiz giriş iddialarıyla başlamıştı.

Burkina Faso'da zorunlu iniş yapan Nijerya Hava Kuvvetlerine (NAF) ait uçakta gözaltına alınan 11 askeri personelin serbest bırakıldığı bildirildi.

Nijerya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kimiebi Ebienfa, yaptığı açıklamada, gözaltına alınan 11 askeri personelin serbest bırakıldığını belirtti.

Serbest bırakma kararı, Nijerya Dışişleri Bakanı Yusuf Maitama Tuggar'ın, Burkina Faso'daki askeri yönetimin lideri İbrahim Traore ile başkent Vagadugu'da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından geldi.

Olay

Burkina Faso, Mali ve Nijer'in oluşturduğu Sahel Devletleri İttifakı (AES), 8 Aralık'ta Bobo Dioulasso kentine inen NAF'a ait C-130 tipi uçağın hava sahasına izinsiz girdiğini öne sürmüştü.

AES tarafından yapılan yazılı açıklamada, uçağın gerekli izinleri almadan ülke hava sahasını kullandığı belirtilmiş, olay "uluslararası hukuk ve sivil havacılık kurallarının ihlali" olarak nitelendirilmişti.

Açıklamada, AES ülkelerinin "toprak bütünlüğü ve güvenliğini sağlamak için gerekli tüm tedbirlerin alındığı" kaydedilmişti.

NAF Halkla İlişkiler Direktörü Ehimen Ejodame, mürettebatın uluslararası havacılık kuralları doğrultusunda hareket ettiğini ve güvenlik gerekçesiyle en yakın havaalanına iniş yaptığını belirtmişti.

Nijerya basınında ise uçakta tamamı askeri personelden oluşan 11 kişinin Burkina Faso tarafından gözaltına alındığı ve uçağın alıkonulduğu yönünde haberler yer almıştı.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel
