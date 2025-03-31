Burkina Faso, Mali ve Nijer'den ECOWAS Üzerine Yeni Vergi

Burkina Faso, Mali ve Nijer, Ekonomik Topluluk Batı Afrika Devletleri (ECOWAS) üyesi ülkelerden ithal edilen mallara yeni vergi getirdiğini bildirdi.

Üç ülkeden yapılan ortak açıklamada, ECOWAS ülkelerinden ithal edilen tüm mallara artık yüzde 0,5 oranında yeni bir vergi getirildiği belirtildi.

Açıklamada, verginin, üç ülke dışından ithal edilen tüm malları kapsayacağı ve "ittifakın faaliyetlerini finanse etmek" amacıyla getirildiği ifade edildi.

Kararın, ECOWAS çatısı altında bulunan Batı Afrika ülkeleri arasındaki serbest ticareti sona erdirdiği ve üç ülke ile diğer ülkeler arasındaki ayrışmayı derinleştireceği değerlendiriliyor.

Burkina Faso, Mali ve Nijer, ECOWAS'tan ayrılmıştı

Sahel bölgesinde birbirine komşu Mali, Nijer ve Burkina Faso, bir yıllık çalkantılı sürecin sonunda ECOWAS'tan 29 Ocak itibarıyla ayrılmıştı.

Mali, Nijer ve Burkina Faso'nun 28 Ocak 2024'te aldıkları ECOWAS'tan ayrılma kararı, bir yılın sonunda resmiyet kazanmıştı.

Bu 3 ülke, bugün itibarıyla topluluktan resmen ayrılmış olsa da 6 aylık geçiş süreci boyunca (28 Temmuz'a kadar) fikir değiştirmeleri halinde yeniden ECOWAS'a katılabilecek.

Eylül 2023'te Sahel Devletleri İttifakını (AES) kuran Burkina Faso, Nijer ve Mali ise topluluğa geri dönüşün mümkün olmadığını açıkladı.