Burkina Faso, Kuzey Kore ile yeniden ilişki kurmak istiyor

Burkina Faso, Kuzey Kore ile yeniden diplomatik ilişki kurmak istiyor.

Burkina Faso, Kuzey Kore ile yeniden diplomatik ilişki kurmak istiyor.

Burkina Faso Dışişleri Bakanı Olivia Rouamba, Bakanlar Kurulu sonrası yaptığı açıklamada, Kuzey Kore ile çeşitli alanlarda iş birliği yapabileceklerini söyledi.

İki ülkenin madencilik, sağlık sistemi, tarım ve askeri teçhizat alanında iş birliği yapması bekleniyor.

Öte yandan Bakanlar Kurulunda, Kuzey Kore'nin Dakar Büyükelçisi Chae Hui Chol'ün Burkina Faso'ya da akredite olmasının onaylandığı öğrenildi.

Kuzey Kore ile geçmişte oldukça iyi ilişkiler kuran Burkina Faso, bu ülke ile ilişkileri 2017'de Birlemiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yaptırım kararı nedeniyle askıya almıştı.

Yüzbaşı İbrahim Traore'nin 30 Eylül 2022'de darbeyle başa geçmesinin ardından Burkina Faso, Fransa ile imzalanan askeri iş birliği anlaşmasını feshetmiş ve ülkede konuşlu Fransız askerlerinin de ülkelerine dönmesini istemişti.

Fransa'nın Vagadugu Büyükelçisi Luc Hallade da istenmeyen kişi ilan edilmişti.

Fransa ile diplomatik ilişkileri kopma noktasına gelen Burkina Faso'nun son dönemde Paris yönetiminin uzak durduğu ülkelerle yakınlaştığı gözleniyor.