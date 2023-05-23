Burkina Faso'da 'Türk Mutfağı Haftası' etkinliği düzenlendi

Türkiye'nin Vagadugu Büyükelçiliğinde düzenlenen Türk Mutfağı Haftası etkinliği kapsamında Türk yemekleri konukların beğenisine sunuldu.

Türkiye'nin Vagadugu Büyükelçisi Nilgün Erdem Arı, 21-27 Mayıs'ta dünya çapında düzenlenen "Sürdürülebilir Türk Mutfağı: Atıksız, Geleneksel, Sağlıklı" teması etkinliği çerçevesinde Büyükelçilik konutunda akşam yemeğine ev sahipliği yaptı.

Burkina Faso Dışişleri Bakanı Olivia Rouamba'nın yanı sıra Burkina Fasolu üst düzey bürokratlar, Burkina Faso Sivil toplum örgütleri ve sanat dünyasından temsilcilerle yerel basından davetlilerin katıldığı yemekte, "Kadim ve Sürdürülebilir Türk Mutfağı" Hatay menüsünü oluşturan lezzetler konuklara sunuldu.

Büyükelçi Arı, yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde düzenlenen "Türk Mutfağı Haftası'nda" sunulan yemeklerin Türk milli kültürünü, yerel değerlerini ve tarihini yansıtan bir niteliğe sahip olduğunu belirtti.

Türk mutfağı ve Burkina Faso mutfağı arasında büyük benzerliklerin bulunduğuna işaret eden Arı, nitekim sunulan yemeklerin Vagadugu yerel pazarından temin edilen et, sebzeler, hububat ve diğer ürünler kullanılarak hazırlandığını söyledi.

Burkina Faso'da düzenlenen Türk Mutfağı Haftası etkinliğine yerel basında geniş yer verildi.