Burkina Faso'da terörle mücadele kapsamında yeniden OHAL ilan edilecek - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Burkina Faso'da terörle mücadele kapsamında yeniden OHAL ilan edilecek

AA - Fatma Esma Arslan - Güncel
 - Güncelleme:
Burkina Faso'da terörle mücadele kapsamında yeniden OHAL ilan edilecek

Burkina Faso'da terörle mücadele kapsamında ülke çapında yeniden olağanüstü hal (OHAL) ilan edilecek.

Burkina Faso'da terörle mücadele kapsamında ülke çapında yeniden olağanüstü hal (OHAL) ilan edilecek.

Adalet Bakanı Barthelemy Kere, basına yaptığı açıklamada, 24 Ocak'taki askeri darbenin ardından askıya alınan OHAL'in yeniden tüm ülkede tesis edileceğini duyurdu.

Kere, terörle daha etkin mücadeleye olanak verecek OHAL'in uygulanması için yeni bir kararname çıkacağını kaydetti.

Komşu ülke Mali'deki El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist gruplar, 2015'ten bu yana Burkina Faso'nun kuzeyinde ve doğusunda sık sık saldırı düzenliyor.

Hükümet verilerine göre, saldırılarda, 2015'ten 2021 Aralık'a kadar 600'ü güvenlik gücü olmak üzere 2 bin kişi yaşamını yitirdi.

Saldırılar yüzünden 3 bin 683 okul kapatıldı ve 1 milyon 814 bin 283 kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

AA / Fatma Esma Arslan - Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title