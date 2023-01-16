Burkina Faso'da teröristler 50 kadını kaçırdı Güncel Haberler Burkina Faso'nun güneyinde bir kasabada en az 50 kadın, teröristlerce kaçırıldı. Burkina Faso'nun güneyinde bir kasabada en az 50 kadın, teröristlerce kaçırıldı. Yerel basında çıkan haberlerde, Arbinda kasabasında 12-13 Ocak'ta en az 50 kadının silahlı teröristlerce kaçırıldığı belirtildi. Kadınların meyve ve yemeklerde kullandıkları bitkileri toplamak üzere ormana gittikleri sırada kaçırıldıkları, olayı, teröristlerin elinden kaçmayı başaran 5 kadının haber verdiği kaydedildi. Kadınları bulmak için arama çalışması başlatıldığı öğrenildi. Komşu ülke Mali'deki El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist gruplar, 2015'ten bu yana Burkina Faso'nun kuzeyinde ve doğusunda sık sık saldırı düzenliyor. Güncel Kaynak: AA / Fatma Esma Arslan Burkina Faso Güncel Haberler

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