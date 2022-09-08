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Burkina Faso'da terör saldırılarında 9 kişi yaşamını yitirdi

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Burkina Faso'da terör saldırılarında 9 kişi yaşamını yitirdi

Burkina Faso'da düzenlenen terör saldırılarında 9 kişi hayatını kaybetti.

Burkina Faso'da düzenlenen terör saldırılarında 9 kişi hayatını kaybetti.

Yerel basında çıkan haberlere göre, kimliği belirsiz silahlı kişiler, ülkenin kuzeyindeki Tassiri köyüne saldırdı. Saldırıda 7 sivil yaşamını yitirdi.

Aynı gün kuzeydeki en büyük kentler olan Dori ve Kaya arasında askeri konvoyun mayına çarpması sonucu 2 asker öldü.

Hafta başında da başkent Vagadugu'ya gitmek üzere yola çıkan tedarik konvoyunun mayına çarpması sonucu 37 kişi yaşamını yitirmişti.

Komşu ülke Mali'deki El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist gruplar, 2015'ten bu yana Burkina Faso'nun kuzeyinde ve doğusunda saldırı düzenliyor.

Resmi verilere göre, 2015'ten 2021 Aralık ayına kadar olan dönemde bu saldırılarda 600'ü güvenlik gücü olmak üzere 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA / Fatma Esma Arslan - Güncel

Togo Cumhuriyeti Burkina Faso Güncel Haberler

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