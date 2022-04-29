Burkina Faso'da müfettiş ile 2 çocuğu kaçırıldı - Haberler

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Burkina Faso'da müfettiş ile 2 çocuğu kaçırıldı

AA - Fatma Esma Arslan - Güncel
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Burkina Faso'da müfettiş ile 2 çocuğu kaçırıldı

Burkina Faso'da 2'si çocuk 3 kişi kaçırıldı.

Burkina Faso'da 2'si çocuk 3 kişi kaçırıldı.

Burkina Faso Haber Ajansının (AIB) haberinde, Sahel bölgesinde yer alan Dori kentinde, kimliği belirsiz silahlı kişilerin bir müfettiş ve 2 çocuğunu kaçırdığı belirtildi.

Olayı üstlenen olmadı.

Ülkenin kuzeyinde, 83 yaşındaki Amerikalı rahibe Suellen Tennyson da görev yaptığı Yalgo Manastırından 5 Nisan'da kaçırılmıştı. Tennyson'dan o günden beri haber alınamıyor.

Komşu ülke Mali'deki El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist gruplar, 2015'ten bu yana Burkina Faso'nun kuzeyinde ve doğusunda sık sık saldırılar düzenliyor.

Hükümet verilerine göre, saldırılarda 2015'ten Aralık 2021'e kadar 600'ü güvenlik gücü olmak üzere 2 bin kişi yaşamını yitirdi.

AA / Fatma Esma Arslan - Güncel

Togo Cumhuriyeti, Burkina Faso, Güncel, Haberler

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