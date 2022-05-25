Burkina Faso'da madende mahsur kalan 8 işçiden 4'ünün cansız bedenine ulaşıldı - Haberler

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Burkina Faso'da madende mahsur kalan 8 işçiden 4'ünün cansız bedenine ulaşıldı

AA - Ahmet Emin Dönmez - Güncel
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Burkina Faso'da madende mahsur kalan 8 işçiden 4'ünün cansız bedenine ulaşıldı

Burkina Faso'da 39 gündür bir çinko madeninde mahsur kalan 8 işçiden 4'ünün cansız bedenine ulaşıldı.

Burkina Faso'da 39 gündür bir çinko madeninde mahsur kalan 8 işçiden 4'ünün cansız bedenine ulaşıldı.

Hükümet Sözcüsü Lionel Bilgo yaptığı açıklamada, Sanguie eyaletinde bulunan Perkoa madenindeki arama kurtarma çalışmalarında 4 işçinin cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi.

Hayatını kaybeden işçilerin ailelerine taziyelerini ileten Bilgo, arama kurtarma çalışmalarının devam edeceğini sözlerine ekledi.

Bölgedeki aşırı yağışlar nedeniyle 16 Nisan'da, Kanadalı Nantou Mining şirketi tarafından işletilen madende, galerinin çökmesi sonucu 6'sı Burkina Faso, ikisi Tanzanya ve Zambiya vatandaşı 8 madenci mahsur kalmıştı.

AA / Ahmet Emin Dönmez - Güncel

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