Üye Girişi
Haberi Paylaş

Burkina Faso'da havalimanı inşaatında bina çökmesi sonucu 7 kişi öldü

Güncel Haberler

Burkina Faso'da havalimanı inşaatında bina çökmesi sonucu 7 kişi öldü

Burkina Faso'nun başkenti Vagadugu'da havalimanı şantiyesinde bulunan bir binasının çökmesi sonucu 7 işçi hayatını kaybetti.

Burkina Faso'nun başkenti Vagadugu'da havalimanı şantiyesinde bulunan bir binasının çökmesi sonucu 7 işçi hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, yapım aşamasında olan Donsin Uluslararası Havalimanı şantiyesinde bulunan bir bina işçilerin çalıştığı esnada çöktü.

Kazada 7 işçi hayatını kaybetti, 6 işçi yaralandı.

Vagadugu Başsavcısı Ziniare Fissouonte, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.

Ekim 2021'de Fransız şirketi Meridiam tarafından yapımına başlanan Donsin Uluslararası Havalimanı'nın, 1960'ta inşa edilen ve şehir merkezinde bulunan mevcut Vagadugu Uluslararası Havalimanı'nın yerini alması planlanıyor.

Kaynak: AA / Ahmet Emin Dönmez - Güncel

Burkina Faso Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title