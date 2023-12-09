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Burkina Faso'da Fransızca resmi dil olmaktan çıkarıldı

9 Aralık 2023 15:13 Son Güncelleme: 15:14 Abone Ol

Burkina Faso Cumhurbaşkanı İbrahim Traore, Fransızcanın resmi dil statüsünü değiştiren anayasa değişikliğini onayladı. Ülkede bundan böyle Fransızca çalışma dili olarak kullanılacak ve yerel diller resmi dil statüsü aldı.