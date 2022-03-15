Burkina Faso'da düzenlenen terör saldırısında 7 kişi öldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Burkina Faso'da düzenlenen terör saldırısında 7 kişi öldü

AA - Fatma Esma Arslan - Güncel
 - Güncelleme:
Burkina Faso'da düzenlenen terör saldırısında 7 kişi öldü

Burkina Faso'nun kuzeyinde düzenlenen terör saldırısında 7 kişi yaşamını yitirdi.

Burkina Faso'nun kuzeyinde düzenlenen terör saldırısında 7 kişi yaşamını yitirdi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, kimliği henüz belirlenemeyen silahlı ve motosikletli teröristler, dün kuzeydeki Soum bölgesinde yer alan Arbinda mevkisinde su kulesine saldırı düzenledi.

Saldırıda 3 sivil ve teröristleri durdurmaya çalışan 4 korucu hayatını kaybetti.

Teröristlerin bir süredir bölgedeki su şebekesinde tahrifat yapmaya çalıştığı ve birkaç hafta önce de baz istasyonuna saldırdığı öğrenildi.

Uzmanlar, terör örgütlerinin kuzey ve doğuda stratejik kentlerde altyapı hizmetlerini kullanılmaz hale getirerek, bölge halkını izole etmeye çalıştığını belirtiyor.

Hafta sonu da ülkenin kuzeyinde yer alan Centre-Nord Bölgesi'nde bir yolcu otobüsüne düzenlenen saldırıda 2 sivil ve olay sonrası bölgeye intikal eden 13 jandarma yaşamını yitirmişti.

Komşu ülke Mali'deki El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist gruplar, 2015'ten bu yana Burkina Faso'nun kuzey ve doğusunda sık sık saldırı düzenliyor.

Burkina Faso, Sahel'deki diğer komşusu Nijer ile ortak askeri operasyonlar düzenlese de Mali'de konuşlu terörist grupların gücünü zayıflatamıyor.

AA / Fatma Esma Arslan - Güncel

Togo Cumhuriyeti, Burkina Faso, Saldırı, su, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title