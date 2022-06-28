Burkina Faso'da düzenlenen saldırıda 8 sivil öldürüldü - Haberler

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Burkina Faso'da düzenlenen saldırıda 8 sivil öldürüldü

AA - Fatma Esma Arslan - Güncel
Burkina Faso'da düzenlenen saldırıda 8 sivil öldürüldü

Burkina Faso'nun güneyinde düzenlenen silahlı saldırıda 8 sivil yaşamını yitirdi.

Burkina Faso'nun güneyinde düzenlenen silahlı saldırıda 8 sivil yaşamını yitirdi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Centre-Est bölgesindeki Sandiaba köyü kimliği belirlenemeyen silahlı kişilerin saldırısına uğradı.

Saldırıda en az 8 sivil hayatını kaybetti. Saldırıyı üstlenen olmadı.

Burkina Faso'nun kuzey ve güneydoğudaki yerleşim yerleri, terörle mücadele operasyonlarının daha rahat yürütülmesi için geçen hafta askeri bölge ilan edilmiş ve sivillerin 2 hafta içinde bölgeden ayrılacağı duyurulmuştu.

Komşu ülke Mali'deki El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist gruplar, 2015'ten bu yana Burkina Faso'nun kuzeyinde ve doğusunda sık sık saldırı düzenliyor.

Hükümet verilerine göre saldırılarda, 2015'ten 2021 Aralık'a kadar 600'ü güvenlik gücü olmak üzere 2 bin kişi yaşamını yitirdi.

AA / Fatma Esma Arslan - Güncel

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