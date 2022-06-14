Burkina Faso'da düzenlenen saldırıda 50 sivil öldürüldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Burkina Faso'da düzenlenen saldırıda 50 sivil öldürüldü

AA - Fatma Esma Arslan - Güncel
 - Güncelleme:
Burkina Faso'da düzenlenen saldırıda 50 sivil öldürüldü

Burkina Faso'nun Sahel bölgesinde düzenlenen silahlı saldırıda 50 sivilin öldüğü duyuruldu.

Burkina Faso'nun Sahel bölgesinde düzenlenen silahlı saldırıda 50 sivilin öldüğü duyuruldu.

Hükümet Sözcüsü Lionel Bilgo, düzenlediği basın toplantısında, cumartesiyi pazara bağlayan gece Seytenga ilçesine kimliği belirsiz silahlı kişilerin saldırdığını söyledi.

Sivillerin hedef alındığı saldırıda şimdiye kadar 50 cesede ulaştıklarını aktaran Bilgo, ölü sayısının artabileceğini kaydetti.

Bilgo, hükümetin bu korkunç saldırıyı şiddetle kınadığını belirterek, halka, terörle mücadelede hükümet güçleriyle iş birliği çağrısında bulundu.

Seytenga ilçesinde 9 Haziran'da düzenlenen terör saldırısında 11 jandarma yaşamını yitirmişti.

Komşu ülke Mali'deki El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist gruplar, 2015'ten bu yana Burkina Faso'nun kuzeyinde ve doğusunda sık sık saldırı düzenliyor.

Hükümet verilerine göre, saldırılarda, 2015'ten 2021 Aralık'a kadar 600'ü güvenlik gücü olmak üzere 2 bin kişi yaşamını yitirdi.

AA / Fatma Esma Arslan - Güncel

Burkina Faso Hükümet Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title