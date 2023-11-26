Burkina Faso'da dang humması 1 ayda 356 can aldı

Burkina Faso'da dang humması nedeniyle 1 ayda 356 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ekim ortasından kasım ortasına kadar 356 kişinin dang humması nedeniyle yaşamını yitirdiğini duyuruldu.

Açıklamada, dang humması nedeniyle ocaktan kasıma kadar 123 bin 804 vaka tespit edildiği ve son rakamlarla can kaybı sayısının 570'e çıktığı kaydedildi.

Dang humması

Tropikal ve subtropikal bölgelerde görülen dang humması, insanlara sivrisinekler aracılığıyla bulaşıyor. Kuluçka döneminden sonra genel olarak hafif ateşe yol açan hastalık, bazı vakalarda ölüme neden oluyor.

Vaka sayıları, genellikle yağış dönemleri olarak bilinen mart, haziran, eylül ve aralık aylarında artış gösteriyor.

Bilim insanları, yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışların sıtma ve dang humması taşıyan sivrisineklerin artmasına sebep olduğunu belirtiyor.

Bu hastalığa yol açan sivrisinek türünün su birikintilerinde larva oluşturması nedeniyle muhtemel üreme alanlarının sürekli ilaçlanması gerekiyor.