Burkina Faso'da Cumhurbaşkanı Damiba, Savunma Bakanlığı görevini üstlendi

Burkina Faso Cumhurbaşkanı Paul-Henri Damiba, Savunma Bakanı Barthelemy Simpore'yi görevden aldı.

Hükümetten yapılan açıklamada, Simpore'nin görevden alındığı onun yerine bu görevi Cumhurbaşkanı Damiba'nın üstleneceği belirtildi.

Böylece 24 Ocak'ta başa geçen cunta hükümetinde ilk kabine değişikliği yapılmış oldu.

Simpore'nin görevden alınmasının ardında ülkede son dönemde artan terör saldırılarının olduğu belirtiliyor.

Burkina Faso topraklarının yaklaşık yüzde 40'ının terörist gruplarının kontrolünde olduğu tahmin ediliyor.

Komşu ülke Mali'deki El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist gruplar, 2015'ten bu yana Burkina Faso'nun kuzeyinde ve doğusunda saldırı düzenliyor.

Resmi verilere göre, 2015'ten 2021 Aralık ayına kadar bu saldırılarda 600'ü güvenlik gücü olmak üzere 2 bin kişi yaşamını yitirdi.