Üye Girişi
Haberi Paylaş

Burkina Faso'da çöken madende 9 kişi öldü

Güncel Haberler

Burkina Faso'da çöken madende 9 kişi öldü

Burkina Faso'nun batısında çöken kaçak bir altın madeninde 9 kişi yaşamını yitirdi.

Burkina Faso'nun batısında çöken kaçak bir altın madeninde 9 kişi yaşamını yitirdi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, batıda yer alan Tuy ilçesinde kaçak bir altın madeni çöktü.

Olayda ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti.

Afrika'nın en büyük altın üreticilerinden Burkina Faso'da birçok uluslararası maden şirketinin yanı sıra binlerce kaçak maden de bulunuyor.

Ülkedeki altın üretiminin dörtte birinin kaçak madenlerde yapıldığı tahmin ediliyor.

Kaynak: AA / Güncel

Burkina Faso Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title