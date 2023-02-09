Burkina Faso'da çöken madende 9 kişi öldü
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Burkina Faso'nun batısında çöken kaçak bir altın madeninde 9 kişi yaşamını yitirdi.
Burkina Faso'nun batısında çöken kaçak bir altın madeninde 9 kişi yaşamını yitirdi.
Yerel basında çıkan haberlere göre, batıda yer alan Tuy ilçesinde kaçak bir altın madeni çöktü.
Olayda ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti.
Afrika'nın en büyük altın üreticilerinden Burkina Faso'da birçok uluslararası maden şirketinin yanı sıra binlerce kaçak maden de bulunuyor.
Ülkedeki altın üretiminin dörtte birinin kaçak madenlerde yapıldığı tahmin ediliyor.
Kaynak: AA / Güncel