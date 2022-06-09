Burkina Faso'da çinko madenindeki göçükten sağ çıkan olmadı - Haberler

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Burkina Faso'da çinko madenindeki göçükten sağ çıkan olmadı

AA - Fatma Esma Arslan - Güncel
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Burkina Faso'da çinko madenindeki göçükten sağ çıkan olmadı

Burkina Faso'da 16 Nisan'da bu yana çinko madeninde göçük altında kalan son 2 işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

Burkina Faso'da 16 Nisan'da bu yana çinko madeninde göçük altında kalan son 2 işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

Hükümetten yapılan yazılı açıklamada, 54 gün süren arama kurtarma çalışmalarının sonuna gelindiği ve mahsur kalan 8 madenciden kurtulan olmadığı duyuruldu.

Sanguie eyaletinde bulunan Perkoa çinko madeninde 16 Nisan'da aşırı yağışlar nedeniyle galerinin çökmesi sonucu 6'sı Burkina Faso, ikisi Tanzanya ve Zambiya vatandaşı 8 madenci mahsur kalmıştı.

O tarihten bu yana devam eden arama kurtarma çalışmalarında ilk olarak 24 Mayıs'ta 4 madencinin, 29 Mayıs'ta da 2 madencinin cesedine ulaşılmıştı.

Yüzde 90'ı Kanalı şirkete, yüzde 10'u ise Burkina Faso devletine ait maden, ülkenin tek çinko madeni olarak biliniyor.

AA / Fatma Esma Arslan - Güncel

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