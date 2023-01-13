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Burkina Faso'da bir camiye düzenlenen saldırıda 9 kişi öldü

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Burkina Faso'da bir camiye düzenlenen saldırıda 9 kişi öldü

Burkina Faso'nun Sahel bölgesinde bir camiye düzenlenen saldırıda 9 kişi yaşamını yitirdi.

Burkina Faso'nun Sahel bölgesinde bir camiye düzenlenen saldırıda 9 kişi yaşamını yitirdi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen silahlı kişiler, Sahel bölgesinde yer alan Falagountou ilçesindeki bir camiye akşam namazı sırasında saldırı düzenledi.

Saldırıda imam dahil 9 kişi hayatını kaybetti.

Komşu ülke Mali'deki El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist gruplar, 2015'ten bu yana Burkina Faso'nun kuzeyinde ve doğusunda sık sık saldırı düzenliyor.

Hükümet verilerine göre, saldırılarda, 2015'ten Aralık 2021'e kadar 600'ü güvenlik gücü olmak üzere 2 bin kişi yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA / Güncel

Burkina Faso Güncel Haberler

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