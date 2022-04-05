Burkina Faso'da Amerikalı bir rahibe kaçırıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Burkina Faso'da Amerikalı bir rahibe kaçırıldı

AA - Fatma Esma Arslan - Güncel
 - Güncelleme:
Burkina Faso'da Amerikalı bir rahibe kaçırıldı

Burkina Faso'nun kuzeyinde Amerikalı bir rahibenin kaçırıldığı duyuruldu.

Burkina Faso'nun kuzeyinde Amerikalı bir rahibenin kaçırıldığı duyuruldu.

Rahibenin bağlı olduğu Kaya Piskoposluğundan yapılan yazılı açıklamada, 83 yaşındaki Rahibe Suellen Tennyson'un Sanmatenga ilçesinde görev yaptığı Yalgo Manastırı'ndan pazartesi gece kimliği belirlenemeyen kişilerce kaçırıldığı belirtildi.

Açıklamada, saldırganların Tennyson'u kaçırmadan önce manastırdaki odaları yağmaladığı ve manastıra ait araçlara da zarar verdiği kaydedildi.

Komşu ülke Mali'deki El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist gruplar, 2015'ten bu yana Burkina Faso'nun kuzeyinde ve doğusunda sık sık saldırılar düzenliyor.

Hükümet verilerine göre, saldırılarda 2015'ten 2021 Aralık'a kadar 600'ü güvenlik gücü olmak üzere 2 bin kişi yaşamını yitirdi.

AA / Fatma Esma Arslan - Güncel

Burkina Faso, Pazartesi, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title