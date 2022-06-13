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Burkina Faso'da altın madenine saldırıda 6 kişi öldü

AA - Fatma Esma Arslan - Güncel
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Burkina Faso'da altın madenine saldırıda 6 kişi öldü

Burkina Faso'da altın madenine düzenlenen saldırıda 6 sivil yaşamını yitirdi.

Burkina Faso'da altın madenine düzenlenen saldırıda 6 sivil yaşamını yitirdi.

Ülkenin Centre-Nord bölgesindeki Bourzanga ilçesine, kimliği belirsiz silahlı kişiler saldırı düzenledi.

İlçedeki küçük ölçekli altın madeni sahası saldırganlar tarafından yağmalanırken, olayda 6 sivil hayatını kaybetti.

Saldırıda çok sayıda kişi yaralandı, ev ve işyerleri de saldırganlar tarafından ateşe verildi.

Geçen hafta da ülkenin kuzeyindeki Karma altın madenine düzenlenen saldırıda biri asker 2 kişi yaşamını yitirmişti.

Ülkedeki 17 maden işletmesi, giderek artan saldırılar nedeniyle ciddi güvenlik tehdidi yaşıyor.

Son olarak nisanda, 600 kişinin çalıştığı Rus madencilik şirketi Nordgold, güvenlik gerekçesiyle kuzeydeki Taparko madeninin işletmesini bıraktığını duyurmuştu.

Altın, 2009'dan bu yana ülkenin en önemli ihracat maddesi haline geldi ve Burkina Faso, Afrika'nın en önemli altın üreticileri arasına girdi.

Madencilik Bakanlığı verilerine göre, Burkina Faso 2021'de 66 bin 858 ton altın ihraç ederken, 2008'de 13 milyon dolar olan altın ihracatından elde edilen gelir, 2020'de 539 milyon dolara yükseldi.

Yaklaşık 21 milyon nüfuslu ülkede madencilik sektöründe 51 bin 635 kişi çalışıyor.

AA / Fatma Esma Arslan - Güncel

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