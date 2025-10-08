Burkina Faso'da 8 STK Çalışanı Casuslukla Suçlandı

Burkina Faso'da aralarında 4 yabancının da bulunduğu 8 sivil toplum kuruluşu (STK) çalışanı "casusluk ve vatana ihanet" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Güvenlik Bakanı Mahamadou Sana, düzenlediği basın toplantısında, Hollanda merkezli "International NGO Safety Organisation (INSO)" isimli sivil toplum kuruluşunun 8 çalışanının gözaltına alındığını duyurdu.

Mahamadou, kuruluşun, faaliyetleri 31 Temmuz 2025'te durdurulmasına rağmen gizlice çalışmaya devam ettiğini belirterek gözaltına alınanların "casusluk ve vatana ihanet"le suçlandığını belirtti.

Gözaltına alınanlar arasında örgütün ülke direktörü Fransız Jean-Christophe Pegon'un yanı sıra Senegal asıllı bir Fransız, 1 Çekya, 1 Mali ve 4 Burkina Faso vatandaşının bulunduğu öğrenildi.

INSO'dan yapılan açıklamada, suçlamalar reddedilerek "İnsani güvenliği güçlendirme faaliyetlerimizi istihbarat toplama olarak değerlendirmek, hem yanlış hem de insani yardım çalışanlarının güvenliğini daha da tehlikeye atacak bir adım." ifadesi kullanıldı.