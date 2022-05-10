Burkina Faso'da 40 terörist etkisiz hale getirildi

Burkina Faso'nun kuzeybatısında düzenlenen operasyonda 40 terörist öldürüldü.

Burkina Faso Haber Ajansı'nın haberine göre, Mouhoun bölgesinde yer alan Barakuy ilçesi yakınlarında düzenlenen askeri operasyonda 40 terörist etkisiz hale getirildi.

Operasyonda, teröristlere ait çok sayıda araç ve materyale de el konuldu.

Aynı bölgede yer alan Nouna kentine hafta sonu kimliği belirsiz silahlı kişilerce saldırı düzenlenmiş, saldırganlar kent hapishanesindeki 65 mahkumun tamamını salıvermişti.

Kenti çember içine alan saldırganlar, hapishaneye girmeden önce güvenlik güçleriyle çatışmış ve olayda 1 gönüllü milis yaşamını yitirmişti.

Komşu ülke Mali'deki El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist gruplar, 2015'ten bu yana Burkina Faso'nun kuzeyinde ve doğusunda sık sık saldırı düzenliyor.

Hükümet verilerine göre, saldırılarda, 2015'ten 2021 Aralık'a kadar 600'ü güvenlik gücü olmak üzere 2 bin kişi yaşamını yitirdi.