Burkina Faso'da 115 kilogramdan fazla kokain ele geçirildi - Haberler

Burkina Faso'da 115 kilogramdan fazla kokain ele geçirildi
AA - Ahmet Emin Dönmez - Güncel
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Burkina Faso'nun güneybatısında bulunan Bobo-Dioulasso şehrinde 115 kilogramdan fazla kokain ele geçirildi.
Burkina Faso'nun güneybatısında bulunan Bobo-Dioulasso şehrinde 115 kilogramdan fazla kokain ele geçirildi.
Bobo-Dioulasso Gümrük Tugayından yapılan açıklamada, manyok unu taşıyan bir aracın gizli bölmelerinde 115 kilogramdan fazla kokain ele geçirildiği belirtildi.
Burkina Faso coğrafi konumu nedeniyle uyuşturucu tüccarlarının geçiş güzergahı olarak gösteriliyor.
AA / Ahmet Emin Dönmez - Güncel