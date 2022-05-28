Burhaniye Ziraat Odası Başkanı Ali Duman vefat etti - Haberler

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Burhaniye Ziraat Odası Başkanı Ali Duman vefat etti

AA - Hakan Firik - Güncel
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Burhaniye Ziraat Odası Başkanı Ali Duman vefat etti

Balıkesir'in Burhaniye ilçesi Ziraat Odası Başkanı Ali Duman, tedavi gördüğü hastanede 78 yaşında hayatını kaybetti.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesi Ziraat Odası Başkanı Ali Duman, tedavi gördüğü hastanede 78 yaşında hayatını kaybetti.

Kalp rahatsızlığı nedeniyle bir süre önce ameliyat edilen Duman, yeniden kalp krizi geçirince 112 Acil Servis ambulansıyla Balıkesir Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Yoğun bakım ünitesinde tedavisine başlanan Duman, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Ali Duman'ın cenazesi bugün öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Tahtacı Mahallesi Mezarlığı'na defnedilecek.

AA / Hakan Firik - Güncel

Şehir Hastanesi Ziraat Odası Balıkesir Ali Duman Güncel Haberler

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