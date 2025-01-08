Burhaniye'deki Öğrencilerden İhtiyaç Sahiplerine Sıcak Yemek

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde faaliyet gösteren gastronomi bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan yemekler, kentteki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor.

Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi (BUBFA) öğrencileri, hazırladıkları sosyal sorumluluk projesi kapsamında belirlenen 37 aileye her gün sıcak yemek yapıyor.

Fakülte Dekanı Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban tarafından verilen "Takım Çalışması" dersi kapsamında, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri Buse Nur Ersoylu, Seçkin Onur Bayrak, Azra Kaynarca, Taner Çakar, Ece Nur Kalaycık ve Halil İbrahim Erdoğan'ın yer aldığı proje ile ihtiyaç sahibi bireylere sıcak yemek ulaştırılması amaçlanıyor.

Fakültenin modern eğitim mutfağında büyük bir özveriyle hazırlanan yemeklerin pişirilmesinden paketlenmesine kadar tüm aşamalarda aktif rol alarak katkı sağlayan Fakülte Dekanı İlban, "Diğer projelerde olduğu gibi sosyal sorumluluk projesine de büyük önem veriyoruz. Bizim için çok anlamlı bir çalışma oldu. Öğrencilerimizi böyle bir projede yer alırken daha istekli gördüm. Bir an önce hazırlanan paketleri yerlerine ulaştırmak için büyük bir şevkle çalıştılar. Biz de onlara katkı sunmaya çalıştık." dedi.

Projede yer alan bütün öğrencileri kutlayan İlban, böylesine kıymetli sosyal sorumluluk projelerinin devam edeceğini bildirdi.

Hazırlanan yemekler, belirlenen adreslere tek tek dağıtıldı. Proje kapsamında 37 haneye toplamda 151 porsiyon yemek teslim edildi.

Dağıtım sürecindeki sıcak ve anlamlı anlar hem öğrencilere hem de ihtiyaç sahiplerine duygusal anlar yaşattı.