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Burhaniye'deki Çöplük Yangını Köpük Sıkılarak Söndürüldü

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Burhaniye ilçesinde çıkan çöplük yangını, köpük sıkılarak söndürüldü. Yangının zeytinliklere sıçramadan kontrol altına alınması rahatlık sağladı.

Burhaniye ilçesinde çöplük alanda çıkan yangın köpük sıkılarak söndürüldü. Yangının, yakındaki zeytinlik alana sıçramadan söndürülmesi rahat nefes aldırdı.

Karınca Deresi kenarındaki eski çöplük alanındaki yangın korkuya neden oldu. Çöplükten çalılıklara sıçrayan yangına, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Burhaniye Grup Amirliği yargın söndürme araçları ile Orman İşletme Şefliğine ait araçlar ve Burhaniye Belediyesine ait iş makineleri müdahale etti. Rüzgarın da etkisiyle durmadan genişleyen yangın çevredeki zeytinlikleri de tehdit ederken, Orman İşletme Şefliğine ait yangın söndürme aracının köpüklü müdahalesi söndürmede etkili oldu. Yangının zeytinliklere sıçramadan söndürülmesi rahat nefes aldırdı. Çöplük yangını yaklaşık 2 saat sürdü. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Karınca Güncel Haberler

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