Burhaniye'de Yol Yapım ve Onarım Çalışmaları Devam Ediyor

Burhaniye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen yol yapım ve onarım çalışmaları, eş zamanlı olarak üç farklı noktada devam ediyor. Deformasyon sebebiyle bozulan yollar program dahilinde yenileniyor.

Burhaniye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen yol yapım ve onarım çalışmaları, eş zamanlı olarak üç farklı noktada devam ediyor.

Burhaniye'de, zamanla oluşan deformasyon sebebiyle bozulan yollar program dahilinde yenileniyor. Öğretmenler Mahallesi Çarşı Caddesi ve Öğretmenimiz Kahraman Yurteri Caddesi'nde yol yapımı ve yağmur bacası yapım işleri devam ederken İskele Mahallesi Kordon Boyu Caddesi'nde de parke taşı tamirat çalışmaları sürüyor.

Kocacami Mahallesi Cahit Sıtkı Tarancı Caddesi'nde yol tamirat yapım çalışmalarına başlayan Burhaniye Belediyesi ekipleri, program dahilinde ilçe genelinde çalışmalarını sürdürüyor.