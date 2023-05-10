Burhaniye'de Yol Onarım Çalışmaları Devam Ediyor

Burhaniye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yol yapım ve onarım programı doğrultusunda ilçe genelinde çalışmalarına devam ediyor.

Burhaniye'de altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan yollar yenileniyor. Bu kapsamda 4 ayrı noktada başlatılan çalışmalar, Geriş Mahallesi Hamidiye Sokak'ta parke taş ve kaldırım tamiratı; Öğretmenler Mahallesi Kahraman Yurteri Caddesi'nde yeni parke yol yapım; İskele Mahallesi Duygu Caddesi ve İskele Mahallesi Ayhan Özerdem Caddesi'nde parke yol yapımı ve parke taş tamirat işlemleri ile devam ediyor.