Burhaniye'de vincin kırılması sonucu bir işçi hayatını kaybetti

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde bir inşaatta çalışma yapıldığı sırada, vincin kırılan kolunun altında kalan işçilerden biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde bir inşaatta çalışma yapıldığı sırada, vincin kırılan kolunun altında kalan işçilerden biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı.

Bahçelievler Mahallesi Enver Güreli Caddesi'ndeki şantiye alanında çalışan iki işçi, vincin kaldırma kolunun kırılması sonucu altında kaldı.

Mesai arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, işçilerden birinin hayatını kaybettiğini belirledi.

İsmi öğrenilemeyen yabancı uyruklu işçinin cenazesi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Burhaniye Grup Amirliği ekiplerince yaralı olarak çıkarılan diğer işçi Ş.C. ise Burhaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı.