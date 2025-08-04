Burhaniye'de Uyuşturucu Operasyonu: 89 Bin Hap Ele Geçirildi

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 89 bin sentetik ecza hapı ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Burhaniye'de uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Şüpheli kişinin üzerinde ve adresinde yapılan aramalarda, 89 bin sentetik ecza hapı bulundu.

"Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan gözaltına alınan zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.