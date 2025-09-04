Haberler

Burhaniye'de Uyuşturucu Operasyonu: 27 Bin Sentetik Hap Ele Geçirildi

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı ve 27 bin 769 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Şüpheli, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçlamasıyla emniyete götürüldü.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Edremit Narkotik Suçlarla Büro Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, 27 bin 769 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 1 kişi gözaltına alındı.

Emniyete götürülen şüpheli hakkında "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Hakan Firik - Güncel
