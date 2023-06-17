Burhaniye'de Tıra Arkadan Çarpan Otomobildeki 2 Kişi Yaralandı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde F.Ö. idaresindeki otomobil, Ö.O. yönetimindeki tıra arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan sürücü F.Ö. ile yanındaki A.C. yaralandı. Yaralılar itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde tıra arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

F.Ö. idaresindeki 10 AIC 412 plakalı otomobil, Ali Çetinkaya Mahallesi 3003 Sokak'ta, Ö.O. yönetimindeki tıra çarptı.

Otomobilde bulunan sürücü F.Ö. ile yanındaki A.C, çarpmanın etkisiyle araçta sıkıştı.

Çevredekilerin ihbar etmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince araçtan kurtarılan yaralılar ambulansla kaldırıldıkları Burhaniye Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.