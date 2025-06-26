Burhaniye'de Tarım İşletmesinde Yangın

Burhaniye'de Tarım İşletmesinde Yangın
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Balıkesir'in Burhaniye ilçesindeki bir tarım işletmesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde bir tarım işletmesinde samanların bulunduğu alanda çıkan yangın itfaiyenin yoğun çalışmasıyla söndürüldü.

Çoruk Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir tarım işletmesindeki saman balyaları henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

Yangına ilk olarak Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) ve Burhaniye Belediyesinden su tankeriyle müdahale edildi.

Alevlerin büyümesi üzerine Burhaniye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünden 2 kepçe ve Edremit İtfaiye Grup Amirliğinden bir su tankeri daha takviye olarak sevk edildi.

Ekiplerin yoğun müdahalesiyle yangın söndürüldü.

İşletmede büyük çapta hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA / Hakan Firik - Güncel
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