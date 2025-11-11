Haberler

Burhaniye'de Sağanak Yağmur Hayatı Olumsuz Etkiledi

Güncelleme:
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde etkili olan sağanak yağmur nedeniyle yollar göle dönerken, evlerin bodrum katlarını su bastı. Belediye ekipleri tıkalı mazgalları açmak için sabaha kadar çalıştı.

1) BURHANİYE'DE SAĞANAK; YOLLAR GÖLE DÖNDÜ, EVLERİN BODRUM KATLARINI SU BASTI

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle yollar göle döndü, evlerin bodrum katlarını su bastı.

Burhaniye'de saat 02.00 sıralarında başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Metrekareye 44 kilogram yağmur düşen ilçede; cadde ve sokaklar göle döndü, mazgallar tıkandı. Özellikle alçak kesimlerdeki evlerin bodrum katlarını ve bahçelerini su bastı. Sürücüler, araçları ile suyla dolu yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Diğer yandan belediye ekipleri, gece boyunca tıkalı mazgalları açmak için çalıştı.

