Burhaniye'de Otomobil Dere Yatağına Devrildi
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde bir otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç dere yatağına devrildi. Sürücü, kazayı yara almadan atlattı.
Kırsal Şahinler Mahallesi Hisarköy kara yolunda Ü.Ü. idaresindeki 34 EL 2748 plakalı otomobil, seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dere yatağına devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sürücü Ü.Ü'nün kazanın ardından kendi imkanlarıyla araçtan çıktığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Hakan Firik - Güncel