Burhaniye'de Hacı Adayları Uğurlandı

Burhaniye ilçesinde, üçüncü grup olarak yola çıkan hacı adayları için coşkulu uğurlama töreni yapıldı. Tarihi Kocacami avlusunda toplanan hacı adayları için ilahiler okunup dualar yapılırken, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi de hacı adaylarına birer hediye paketi verdi.

Burhaniye'de hacı adayları gruplar halinde uğurlanırken, üçüncü grupta yer alan 17 hacı adayı için de tarihi Kocacami'de uğurlama töreni düzenlendi. Törende din görevlileri ilahiler okurken, vaiz Mahmut Vanlıoğlu da dua yaptı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin hediye paketlerini de AK Parti İlçe Başkanı Namık Kemal Gedikoğlu takdim etti. Kocacami'nin avlusu hacı adayları ve uğurlamaya gelenlerle dolup taşarken, bol bol hatıra fotoğrafları çektirildi. Törene katılanlara teşekkür eden hacı adayı Ramazan Şevik, "Bugün hac farizasını yapmak üzere Mekke-i Münevvere'ye gidiyoruz. Allah bize nasip etti. Allah, tüm İslam alemine tüm Müslümanlara nasip etsin. Bu programa katılanlardan da Allah bin kere razı olsun. Allah herkese de oraya gitmeyi nasip eylesin" dedi. Kocacami müezzini İsmail Baydemir de, "İnşallah, bugün Burhaniye'mizde coşkulu bir şekilde hacılarımızı uğurluyoruz. Allah, ibadetlerini kolaylaştırarak hac ibadetini ifa edebilmelerini nasip eylesin. Hayırlı yolculuklar diliyoruz" dedi. Emekli din görevlisi Cemil Aygün ise, "Bugün Burhaniye'mizden hacı kardeşlerimizi uğurladık. Allah, haclarını kabul eylesin. Güle güle gitsinler inşallah. Ravza-yı Mutahhara'da sevgili habibimiz Muhammed Mustafa'yı ziyaret ederek, Kabe'yi tavaf ederek, Arafat'ta vakfe yaparak haclarını yapacaklar. İnşallah, haclarını kabul eylesin Mevla'm. Yine haclarını yaptıktan sonra ülkelerine dönmelerini nasip eylesin. Cenabı Allah, cümlesinden razı olsun" diye konuştu. - BALIKESİR