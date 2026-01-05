Haberler

Balıkesir'de evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı, durumunun iyi olduğu bildirildi.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bahçelievler Mahallesi 2778 Sokak'taki 3 katlı binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çatı katından yükselen alevleri görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.

İhbarın alınmasının ardından olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın kısa sürede söndürüldü.

Bu arada evde yalnız yaşadığı öğrenilen bir kişi yaralandı. Ambulansla Burhaniye Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Evde hasar oluşturan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA / Hakan Firik - Güncel
Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu

İşte memur ve emeklinin zam oranı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşler iyi gitmiyor! Otomotiv devi üretimi ikinci kez durdurdu

Kriz büyüyor! Otomotiv devi üretimi ikinci kez durdurdu
ABD, Maduro'yu kaçırırken Kübalı 32 asker ve polisi de öldürmüş

Hepsini Maduro çağırmış! Ölenler arasında o ülkenin askerleri var
Dev orkinosa milyon dolarlık teklif! Rekor fiyata satıldı

Dev balığa milyon dolarlık teklif! Rekor fiyata satıldı
Survivor'da eleme heyecanı: Sürpriz isim yarışmaya veda etti

Survivor'da eleme heyecanı: Sürpriz isim yarışmaya veda etti
İşler iyi gitmiyor! Otomotiv devi üretimi ikinci kez durdurdu

Kriz büyüyor! Otomotiv devi üretimi ikinci kez durdurdu
İrfan Karatutlu DEVA Partisi'nden istifa etti, AK Parti'ye katılıyor

CHP listesinden seçilen vekil istifa etti! AK Parti'ye katılıyor
Elif Kumal'ın hayatını kaybettiği araba gölden çıkartıldı

Elif'e mezar olan otomobil gölden böyle çıkartıldı