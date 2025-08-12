Burhaniye'de Arazide Yangın: 30 Dönüm Alan Zarar Gördü

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, otel önündeki arazide çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucu yaklaşık 30 dönüm alan ve 1 sera zarar gördü.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde arazide çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ayaklı yolu üzerinde bulunan bir otelin önündeki arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Burhaniye Belediyesine ait 4 itfaiye aracı, 2 arazöz sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürülen yangın bölgesinde, yaklaşık 30 dönüm alan ve 1 sera zarar gördü.

Kaynak: AA / Aynur Torlak - Güncel
