Burhaniye'de Arazide Yangın: 30 Dönüm Alan Zarar Gördü
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, otel önündeki arazide çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucu yaklaşık 30 dönüm alan ve 1 sera zarar gördü.
Ayaklı yolu üzerinde bulunan bir otelin önündeki arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Burhaniye Belediyesine ait 4 itfaiye aracı, 2 arazöz sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürülen yangın bölgesinde, yaklaşık 30 dönüm alan ve 1 sera zarar gördü.
Kaynak: AA / Aynur Torlak - Güncel